NECESSITO DELLA TRADUZIONE DI QUESTA VERSIONE, THANKS

Clades apud Trasumenum lacum Romam nuntiata est. Mox in urbem diffusus, nuntius ingentem terrorem excitavit. Matronae, vagantes per vias, de caede nuntiata et de militum victorum fortuna obvios interrogabant. Deinde ad portas mulierum multitudo stetit, de suis propinquis, viris et filiis,

opperiens alios nuntios. Multitudo circumfundebatur obviis, flagitans de pugna et de clade, neque avelli poterant (= impf. 3° plur. dal verbo possum). Inde ab ore discedentium nuntii accepti cernebantur, ut (traduci “se”) quaerentibus laeta aut trista nuntiabantur. Laeti aut adflicti omnes

descedebant cum veritatem accipiebant. Feminarum praecipue insignia erant gaudia et dolor, vel exsultantium vel plorantium. Una, in porta sospiti filio accurens, filium videns exspiravit; alteram, quod filii mors falso nuntiata erat, maesta sedens in casa, filium venientem spectans, gaudio nimio occisa est.