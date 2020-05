mi traducete queste frasi perfavore, grazie!

1. Romani grati fuerunt Octaviano pacem reparanti et omnia imperiaei tradiderunt, itaque Octavianus clam rex factus est.2. Terribili proelio apud Cannas, Hannibal Romanorum copiasprofligavit pugnans magna cum calliditate.3. Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha, regeNumidarum, gessit.4. Ne gracilis et aegrotus puer fleat medicamentum sumens, parenteseum (lo) permulcent suavibus verbis et ei ( a lui, gli) promittunt donaet dulcia crustula.