mi servirebbero questi esercizi e da tradurre queste frasi

1)Vergilius , antiquus poeta,Aeneae ,strenui viri,arma canebat.

2)Altae populi frondosis ramis fessis viris solacium dabant.

3)Fera bella olim Italiae oppida vastabant.

Nelle seguenti frasi sottolinea l'alternativa corretta poi traduci

1)Probus multos amicos EI/SIBI iungit

2)Hostis cum Romanis pugnavit et AB iis/A se victus est.

3)Philosophi saepe inter SE/EOS disputant

4)Caesar, cum militum virtutem vidit ,EOS/SE laudavit

5)Dux milites ad SE/EUM vocavit

6)Cives inter SE/EOS multa habent communia

7)EUM/SE agnovi ,non te

Homo non compos EIUS/SUI ,sibimet nocet.

Completa le seguenti frasi con il pronome adatto e traduci

1)...........flebit,......ridebunt.

2)Bonis civibus officium committo ,quod.....res publica est.

3) Domina diligenti ancillae donum dabit,quia..... diligit.

4)Sapiens......omnia habet

5)Marcus et Martia fratres sunt.......divitior est .....,sed ....beatior est ......

6)Parentes filios non laudant,quod ......offenderunt.

7)Milites in castra ..... receperunt.

........praebo auxilium ,quoniam .....meruisti .