mi servirebbe sapere se l'esercizio è corretto

a partire dalla versione devo riscrivere alcune frasi specificando il soggetto e mettendo il verbo al presente, potete controllare che sia corretto?ferocem leonem stravitaprum ingentem cepitHydrae capita absciditStymphalĭcae paludis insalubris aves transfixitHesperĭdum aurea mala cepitAmazŏnes audaces fugavitHercŭles ferocem leonem sternit.Hercŭles aprum ingentem capit.Hercŭles Hydrae capita abscīdit.Hercŭles Stymphalĭcae paludis insalubris aves transfigit.Hercŭles Hesperĭdum aurea mala capit.Hercŭles Amazŏnes audaces fugat.(questa è la versione dalla quale dovevo estrarre le fatiche di Ercole e successivamente modificare le frasi)Hercŭles Iovis et Alcmēnae filius fuit. Cum (= quando) is infans erat, Iuno duos serpentes terribiles in Hercŭlis cubile misit; sed Hercŭles tumida colla anguium strinxit et suffocavit.Cum puer adolevit, horrenda monstra, quae (= che, nom. pl. n.) semper Graeciae incolas terrebant ,necavit atque insignem gloriam sibi (= a sé, si, dat. s.) comparavit.Enim ferocem leonem stravit, aprum ingentem cepit, Hydrae capita abscidit et Stymphalĭcae paludis insalubris aves transfixit.Deinde Hesperĭdum aurea mala cepit et Amazŏnes audaces fugavit. Sed funestum et terribile fuit Hercŭlis fatum: nam Deianīră uxor ei venenatam tunicam misit.Cum Hercŭles vestem induit, per omnia membra doluit. Tum Hercŭles mortem sibi (= a sé/ si) dedit.)grazie infinite