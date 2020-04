mi servirebbe questa versione per il 19/20 aprile...

Chi mi dà una manoooo?mi servirebbe la traduzine, ho tantissimi compiti...grazie in anticipo a chi mi darà una manoPygmalion Cypri statuarius erat.ine coniuge vivebat. Interea sculpsit niveum ebur et simulacro feminae formam dedit qua nasci potest.Ita amorem concepit sui operis.Pygmalion oscula dat, munera grata puellis statuae donat: flores mille colorum, liliaque pictasque pilas.Dat digitis gemmas et longa monilia collo; leves margaritae aure pendent.Pygmalion ad Veneris aram venit et oravit:"Sit mea coniux similis eburneae puellae!"Ut statuarius domum rediit, simulacrum petit et...illa puella viva erat!Huic matrimonio Venus adest.(PYGMALION DA OVIDIO , METAMORPHOES)grazieeee