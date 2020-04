mi servirebbe la traduzione di questa versione di latino al piu presto possibile

Archimedes nomen illustre etiam hodie a scientiae hominibus honoratur.summus mathematicus physicusque ab omnibus existimatur , quia multa nova miraque ab eo inventa excogitataque sunt. Archimedi ortus in urbe syracusis fuit ; per vitam totam omnes ingenii vires adhibuit ad inquirendi et inveniendi nobile propositum. Ab Archimede multae utiles machinationes etiam excogitatae sunt , quibus multos menses syracusani urbis suae expugnationem Romanis impediverunt. Cum autem Romani syracusarum vetera moenia transiluerunt , Archimedes , totus studiis suis intentus , ne sensit quidem. Necatus fuit a Romano milite , qui ignorabat identitatem eius.