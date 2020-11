Mi serve qualcuno molto veloce che traduca questa versione di latino.....

Ita deinde perrexit narrare Androclus: “ Ex eo die (da quel giorno) tres (=tre, agg. concordato con annos) annos cum leone vixi. Leo feras quas adflixerat ad speluncam apportabat, ego membra ferarum torrebam et edebam. Denique, tam durā ac ferā vitā lassus, speluncam relīqui, sed milites me comprehenderunt et ad dominum meum me deduxerunt. Postea saevus dominus meus ad bestias me damnavit, sed hic leo me agnovit et vitam meam servavit”. Andrŏcli verba animum Caesaris commoverunt, qui ei leonem et libertatem donavit.