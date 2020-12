MI SERVE L'ANALISI LOGICA E TRADUZIONE PER DOMANI! 50 PUNTI!

SIONE 3 L'Italia e Roma L'Italia è amata dagli stranieri per le sue bellezze naturali e monumentali. Italia, ut f«come»Graecra et Hisponia, mugna Mediterranei («del Mediterraneo»paeninsula est et multae insulae, magnae parvaeque, eam (acc, la»/«essa»circumdant. Italiae natura loci varia est: nam non soluma lutae planitive densae silvae, alti montes (nom., salti montis) in Italia sunt, sed etiam limpidae aquae cum amplis arenosisque oris. In planitia agricultura floret: nam terra fe- cunda est neque aquarum copia deest (umanca». Insularum incolae autem (einveces) et agricolae et nautae sunt. Olim Roma, Italiae ac Europae domina, linguam Latinam Romanasque leges (acc, de leggi»Europae dedit (ediede», sed postea (avv.) barbarae gentes (nom., «popolazioni»cum multis copiis Italiam invaserunt (invasero»et diu (avv.) occupavērunt («occuparono». Nunc (avv.) advěnae Italiam valde (avv.) amant et eam (acc., da»/«essa»visitant non solum quia («perché»amoenas habet oras, sed etiam quia plena antiquarum reliquiarum est.