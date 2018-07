Mi serve aiuto per questa versione

A Roma i patrizi possedevano grandi ricchezze e amministravano la città con arroganza. I plebei, invece, sopportavano pesanti fatiche, pagavano ingenti tasse ed erano poveri: così la vita dei plebei era ardua e difficile. Perciò i plebei decidono di lasciare la città, si ritirano sul Monte Sacro e lì allestiscono un piccolo accampamento. Infatti pensavano così: «Non semineremo i campi degli uomini ricchi, i campi non produrranno messi, i patrizi non avranno pane. Noi, invece, semineremo qui il grano e avremo il pane; i patrizi senza dubbio ascolteranno le preghiere della plebe indigente». A questo punto i patrizi mandano ambasciatori presso la plebe, che riferiscono le parole dei senatori: «Se tornate in città, i patrizi saranno giusti, cancelleranno i vostri debiti, divideranno i profitti in parti eque». Allora i plebei depongono il piano temerario e tornano in città; i patrizi mantengono le promesse e i cittadini Romani recuperano la concordia.