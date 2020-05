1 i barbari abbatteranno le mura, entreranno in città, uccideranno gli abitanti. 2 poichè le truppe dei Romani sono in difficoltà, il tribuno chiederà rinforzi agli alleati. 3 Salperete da Brindisi, giungerete in Epiro e da lì proseguirete verso Atene. 4 Sulle coste della Libia troveremo luoghi deserti e belve feroci