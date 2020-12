Mi potreste tradurre queste versioni per bene per favore

Ii famoSo ed eroico BucefaloAlexandri regis equo nomen fuit Bucephalus. Ferunt animal emptum esse talentis tredecim; Philippus, Alexandri pater, eo donatus erat. Bello Indico, cum Alexander in medios hostes se immisisset, coniectis undique in regem telis, Bucephalus alta vulhera in cervice atque in latere accepit. Quod Alexandro nullus miles succurrěre poterat, equus, moribundus, e mediis hostibus regem vivacissimo cursu traxit, e morte certa servans eum. Dein prolapsus est et, lam securus de domini salute, animam exspiravit. Quid opus est alis verbis? Tum Alexander, cuius magni intererat meritos honoresequo tribuěre, parta victoria, oppidum in illo loco condidit idque "Bucephalon" appellavit.Non a tutti piace suonare il flauto!Apud Romanos hominem liberum pudebat fidibus vel tibiis caněre, cum hoc putaretur servos et mimas decēre. Apud Athenienses vero pueri a prima aetate tibiis caněre erudiebantur, cum hoc videretur liberos homines decēre. Pericles ille, cum apud se nepotem Alcibiadem haberet ut domi suae bonis artibus erudiretur, Antigenidam, praestantissimum musicum, arcessivit ut puerum tibiis caněre doceret. Cum autem puer tibias ad os adhibuisset et buccas in speculo inflatas vidisset, vehementissime deformitatis vultus sui eum piguit. Quare tibias vi abiecit infregitque. Cicerone difende il poeta Archia«Archiam ego non diligam? Non admirer? Sit igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimos homines, hoc poetae nomen. Si saxa et solitudines poetae voci respondent et bestiae saepe immanes cantu eius flectuntur, nos, instituti rebus optimis, non poetarum voce moveamur? Colophõnis incolae Homerum civem esse dicunt suum, Chii suum vindicant, Salamini repetunt, Smyrnaei vero suum esse confirmant. Ergo illi advenam, tantum quia poeta fuit, post mortem etiam expetunt; nos repudiemus hunc (= Archia), qui vivus est, qui et voluntate et lege civis noster est? Numquam hoc putaveram, praesertim cum Archias omni studio usus sit ad populi