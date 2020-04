Mi potreste aiutare con delle frasi, per favore? Grazi in anticipo

1. Come l'occhio, così l'animo, pur non vedendo se stesso, distingue le altre cose.2. Quando si fece giorno, l'esercito Romano uscì dall'accampamento, per attaccare il vallo.3. Il re Perseo, catturato dai Romani , guardando la terra, piangeva a lungo tacendo.4. Tiberio, sul punto di attraversare il Reno, aveva ridotto tutto il vettovagliamento allo stretto necessario.5. I posteri si stupiranno di certo, o Cesare , udendo e leggendo i tuoi domini, le provincie, il Reno, l'Oceano, il Nilo, le innumerevoli battaglie, le incredibili vittorie, i monumenti, i benefici, i trionfi.6. Coloro che si erano fermati sul vallo, sfibrati dalle ferite, abbandonarono la posizione.7. Il colore, colpito dalla luce , rifulge.8. I Britanni, turbati dal nostro arrivo, avevano messo Cassivellauno a capo di tutta la guerra e del governo 9. Gli Ateniesi, turbati da questa insurrezione tanto vicina e tanto grande, chiesero aiuto agli Spartani.