mi potete tradurre questa versione al piu presto , mi serve per domani grazie!!!

Olim puer varius et morosus saepe sine causa flebat ; avia severis verbis suis sic puerum obiurgabat : < bonus es! Sile! Lupus pueros malos variosque vorat : mox a lupo querimoniae tuae audientur , belua sine mora veniet et tu , miselle , voraberis ! > . Forte lupus post villae ianuam erat ; aviae verba audit totus laetus : mox praedam certam habebit ! Sub vesperum lupus villae appropinquat , praedae avidus . Iterum puer flebat territus , sed avia sic animum eius placabat : < Tranquillus es : si lupus veniet , mox baculo meo necabitur ! > . Tum lupus dubius exclamat: < Quam falsa feminarum verba sunt ! Alterum dicunt et alterum agunt ! > .