Mi potete tradurre questa versione

Agamemnon et Menelaus, Atrei filii, cum ad Troiam oppugnandam Graecorum principes cum suis exercitibus ducere vellent, Palamedem in insulam Ithacam ad Ulixem Laertis filium miserunt, cui responsum oraculo erat, si ad Troiam isset, post vicesimum annum solum sociis perditis domum rediturum esse. Itaque Ulixes cum sciret Palamedem et alios legatos ad se venturos esse, insaniam simulans pileum sumpsit et equum cum bove iunxit ad aratrum. Quem Palamedes ut vidit, sensit Ulixem simulare atque Telemachum filium eius cunis sublatum aratro subiecit et: «Simulatione deposita», inquit, «inter Graecorum principes ad Troiam veni». Tunc Ulixes fidem dedit se venturum esse; ex eo tempore tamen Palamedi infestus fuit.

GRAZIE IN ANTICIPO