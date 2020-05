mi potete aiutare è per domani, mi potete tradurre questa versione

Cum Roma iam satis valida erat, in urbe perpaucae mulieres vivebant et viri non poterant uxorem invenire. Finitimae gentes autem Romanis conubium negabant quia Romae cives spernebant. Tum a Romulo rege legati ad vicinas gentes missi sunt. Legati totum Latium pererrabant ubique societatem praebebant, conubii facultatem petebant, sed arroganter tractabantur. Tum a Romulo magni ludi industria indicti sunt et finitimae gentes cum calliditate invitatae sunt. Ex propinquis locis et maxime ex Sabinorum urbibus Romam magna multitudo concurrit. Cum ludorum tempus venit, a Romulo signum datum est: extemplo a Romanis fera alacritate Sabinae mulieres ademptae sunt. Tum a finitimis populis, et a Sabinis ob intolerandam iniuriam bellum Romanis indictum est. lam cruenta pugna instabat , cum repente Sabinae mulieres audacter inter infestas acies provolaverunt , hominum iram sedaverunt et se praebuerunt in conubium Romanis viris. Ita non modo Romani et Sabini odio et inimicitiae finem posuerunt, sed etiam regnum consociaverunt.