Mi consigliate una versione di latino? V ginnasio (250437)

Domani ho un compito e vorrei allenarmi.

Sapete consigliarmi qualche versione medio - difficile? (non facile). Grazie!

In classe abbiamo fatto, come versione di esercitazione, "Taranto e Nola cercano l'alleanza di Annibale" di Livio. Vorrei che la versione abbia gli stessi costrutti (perifrastica passiva, subordinata relativa e cose così, insomma, tutto ciò che comprenda un po' il programma di V ginnasio) di questa... Grazie mille!