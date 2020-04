mi aiutate é per domani devo tradurre la versione e la devo anche declinare!!!

Athenis saepe maesta Orphei et Eurydicae fabula puellis puerisque ab avis narrabatur. Orpheus , qui lyrae pulchro sono etiam beluas molliebat , Eurydicam in matrimonio habebat beatamque vitam agebat. Sed olim pulchra Eurydica vipera necatur : puellae anima in inferos descendit , ubi . Proserpina regina regnat . Tum Orpheus caram Eurydicam recuperare exoptat : in inferos descendit , ad Proserpinae solium accedit , lyra suaviter canit et umbrarum deae animum commovet. Itaque Proserpina poetae votum exaudit : sed in via Orpheus puellam spectare non debet ! Orpheus exultat , sed , nimis impatiens , deae iussum neglegit et oculos in Eurydicam vertit. Statim inferorum regina teneram puellam revocat : frustra Orpheus flet et Eurydicam vocat.