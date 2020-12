Mi aiutate a correggere queste frasi da tradurre dall'italiano al latino?

1)L'Italia ha una grande quantità di ombrose selve, di fertili campi e di limpidi fiumi.Italia magnam copiam selvarum umbrosarum, frugiferorum arvorum et limpidorum fluviorum habetoppureIn Italia multae silvae ombrosae, multa arva frugifera et multi limpidi fluvis sunt2)Le foglie dell'ombroso platano sono largheI nomi degli alberi sono femminili, quindi:Folia umbrosae platani sunt lata3)La piccola e bella isola di Paro fu patria del poeta ArchilocoParva et pulchra insula Pari patria poetae Archilochi fuit4)Le ore future sono incerteHorae futurae sunt dubiae5)Ai fanciulli pigri è gradito l'otio, ingrata l'operositàPigris pueris gratus est otium, industria ingrata6)La vita rustica è maestra di parsimonia ed operositàParsimoniam et industriam vita rustica magistra est7)Nelle selve della Gallia e della Germania (vi) erano molte fiereIn silvis Galliae et Germaniae multae ferae erantGli esempi degli uomini illustri sono graditi ai buoni fanciulliExempla clarorum virorum sunt bonis pueris gradita9)Le antiche favole narrano storie di molti dei e molte deeAntiquae fabulae multas historias deorum et dearum tradunt10) I buoni consigli dei maestri e delle maestre sono graditi agli scolari operosiBona consilia magistrorum et magistrarum grata sunt industriosis discipulis11) La gloria è gradita ai poetiGloria poetis grata est12)Al popolo romano piacevano gli spettacoli del CircoPopulo romano placebat Circi ludii13)Venosa, piccolo villaggio dell'Apulia, fu la patria del poeta OratioVenusa, parvus pagus Apuliae, patria Orati poeatae fuit14)La Spagna , l'Italia e la Grecia sono grandi penisole dell' Europa Hispania, Italia et Graecia sunt magnae peninsulae Europae15) A Diana era sacra la cerva, a Minerva la civetta, a Nettuno il cavalloDianae sacra erat Cerva, Minervae noctua, Neptuno equus16)Giunio Bruto e Tarquinio Collatino furono i primi consoli dei Romani Iunius Brutus e Tarquinius Collatinus primi consules Romanorum fuerunt17)Ai poeti è gradito l'alloroLaurus est poetae grataMolti sono i famosi poeti dell'antica Roma Multi sunt clari poetae antiquae Romae19)Spesso una piccola scintilla suscita un grande incendioSaepe parva favilla magnum rogum excitatSpero qualcuno possa dare a queste frasi una controllata perché sto cercando di capire se sto facendo progressi.