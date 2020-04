Quali sono le differenza tra ''Le notti serene'' Lucrezio con il seguente testo del poeta epicureo greco Filodemo per il suo patrono Pisone: "Al suo minuscolo nido ti vuole, mio caro Pisone, domani all’ore nove, l’amico tuo caro alle Muse, per festeggiare la festa di Epicuro . È vero che lasci ben più lauti banchetti e vini di Chio; ma troverai qui gli amici più sinceri e sentirai colloqui più gustosi di queli di Odisseo coi Feaci. Dunque, se a me tu vuoi rivolgere gli occhi, o Pisone, il banchetto diventerà da piccolo più grande"?