Lucano, Pharsalia, Libro VI

Accensa iuvenem positum strue liquit Erichtho tandem passa mori Sextoque ad castra parentis it comes et, caelo lucis ducente colorem, dum ferrent tutos intra tentoria gressus, iussa tenere diem densas nox praestitit umbras.

Ho tradotto:

Eritto abbandonò il giovane dopo averlo deposto sul mucchio acceso, gli è dunque permesso di morire e va con Sesto nell'accampamento del padre (qui non so dove mettere quel COMES e come tradurlo) e, nel cielo che assorbe il colore di luce(questa mi sembra strana rispetto alla traduzione a fronte del libro), sino a quando portassero i passi/le rotte protette tra le tende, la notte, invitata a trattenere il giorno, offrì le ombre dense.