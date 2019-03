Qualcuno potrebbe aiutarmi con questa versione.

LE OCHE DEL CAMPIDOGLIO

Nota est fabula de Capitolii anseribus, qui, dum Galli urbem ferro ignique vastant et Capitolium obsident, arcem quo senes cum mulieribus atque pueris confugerant, clamoribus suis servaverunt. Nam barbari nocturno tempore colli appropinquaverant et iam ad moenia arcis pervenerant, sed anseres sacri Iunoni, alebantur magno clangore Manlium, qui custos loci erat et tunc placide dormiebat, sonno excitaverunt. Manlius statim commilitones, sonno sopitos, excitavit et ad arma vocavit. Densae erant noctis tenebrae quia luna nova inter sidera non fulgebat. Tamen Manlius et comites maxima cum fortitudine pugnaverunt et barbaros, qui iam portam arcis effringebant, repellere potuerunt. Sic anseres clangoribus suis causa salutis Capitolii defensoribus et universis civibus fuerunt. Ex illo tempore anseres Capitolii a Romanis honorati sunt et Manlius, quia tanta fortitudine urbis arcem defenderat, maximis laudibus celebratus est.

Grazie in anticipo.