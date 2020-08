le doti del buon maestro e i doveri degli alunni (277423)

Ante omnia magister paternum animum erga discipulos suos sumat atque eorum ingenium corpusque excolat. Vitia nec habeat nec tolèret. Saepe de honestis ac bo- nis rebus cum discipulis dissěrat; moneat semper sed raro castiget. Cum discipulos corrigit, ne iracundus sit neque acerbus, cum docet, eius sermo sit simplex et pla- nus. Interrogantibus libenter respondeat, non interrogantes benevolis verbis incitet. Multa exempla ad imitandum (-da imitare) praebeat, quia verba movent sed exem- pla trahunt. Discipuli autem officia sua diligenter servent, magistri verba attento animo audiant. Praeceptores suos ament sicut parentes. In scholam laeti alacres- que cotidie conveniant, dociles ad disciplinam se praebeant.