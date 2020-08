le doti del buon maestro e i doveri degli alunni

Il maestro, prima di ogni cosa, assuma verso i propri alunni l'animo di un genitore e curi nella stessa misura le loro menti e i loro corpi. Non abbia difetti e non ne tolleri. La sua severità non sia spiacevole e la sua socievolezza non sia sregolata, affinché di lì (ossia: “affinché da una severità spiacevole”) non nasca odio, e di qui (ossia: “da una socievolezza sregolata”) non nasca disprezzo. Parli spesso con gli scolari delle cose oneste e giuste; esorti sempre, ma punisca raramente. Quando corregge gli scolari, metta da parte la collera e la durezza; quando insegna, il suo linguaggio sia semplice e chiaro. Risponda volentieri a chi gli fa domande, interroghi di propria iniziativa gli scolari che non ne fanno. Offra agli scolari molti esempi, poiché le parole stimolano gli animi, ma gli esempi li trascinano. Gli scolari, invece, amino i loro maestri come dei genitori , li ascolteranno volentieri, e credano alle loro parole. Inoltre si radunino ogni giorno a scuola lieti e gioiosi, svolgano diligentemente i loro doveri, si offrano docili all'apprendimento.