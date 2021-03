Le battaglie coi carri (da cesare) (2)

Britanni semper curant ut pugnent essedis. Primo, per omnes partes perequitant et tela coiciunt atque perturbant plerumque ordines terrore equorum et clamore rotarum. Cum se1 inter equitum turmas insinuaverunt, ex essedis cito desiliunt et pedibus pugnant. Aurigae interim ex proelio excedunt atque ita raedas conlocant ut expeditum receptum ad ceteros milites habeant, si a multitudine hostium premantur2. Certum est ut mobilitatem equitum, stabilitatem peditum in proeliis ita monstrent. Exercitationibus tantum efficiunt ut celeres equos sustineant et in declivi ac praecipiti loco.