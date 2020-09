latino frasi da tradurre per favore

qualcuno può tradurmi queste frasi?1. civitates propter cladium/clades hostium laetae erant.2. in bono cive/civi semper probitatem et abstinentiam laudabimus.3. germani non multum frumento, sed plurimum lacte atque pecore vivunt et saepe sunt in venationibus.4. antiqui noctium obscuritatem facium luce vincebant.5. annalium scriptores bella et expugnationes urbium, discordias consulum adversus tribunos, agrarias frumentariasque leges, plebis et optimatium certamina olim memorabant.6. magna caedes circa signa Samnitium, fuga a nulla parte erat.grazie mille