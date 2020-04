Mi fate perfavore l' ANALISI di queste 5 frasi? URGENTEEEEEEE1 Alexandri magni et caesaris res gestae omnibus notae sunt2 paucis diebus avida uxor totam viri rem familiarem disiecit3 hieme noctium tempus dierum tempus superat4 amicorum fidem in rebus adversis cognoscemus5 parvae res saepe gravium rerum causa suntURGENTEEEE MI SERVONO PER DOMANI PERFAVORE AIUTATEMI