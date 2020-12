LA VENDETTA DI MEDEA versione seconda superiore

Il poeta Euripide nella tragedia, che si intitola "Medea", racconta il triste e funesto esito dell'unione di Giasone e Medea. Medea aveva generato due figli da Giasone e aveva vissuto a Corinto per parecchi anni con grandissima concordia. Molti tuttavia rinfacciavano a Giasone che un uomo così forte, bello e nobile avesse come moglie una straniera e maga. Creonte, re di Corinto, poiché desiderava consegnare il regno a Giasone, decise di dare in sposa a costui (= riferito a Giasone) sua figlia minore Creusa e cacciò in esilio Medea, temendone i pericoli e le magie. Giasone, avendo accettato molto volentieri la decisione, ripudiò subito Medea e disdegnò arrogantemente il suo inconsolabile dolore , le suppliche e le minacce. Quando essa (= riferito a Medea) vide che, così benemerita nei confronti di Giasone, era stata offesa così gravemente, pensò ad un'atroce vendetta. Mandò a chiamare Giasone e fingendo di accettare con animo sereno le sue nuove nozze, approvò la sua decisione come giusta e utile. Poi confezionò un abito e una corona d'oro che ordinò ai suoi figli di portare in dono alla matrigna. Come Creusa indossò i doni, impregnati di veleni, cominciò a bruciare e perse la vita anche il padre per soccorrere la figlia. Quando Giasone accorse furioso, Medea davanti agli occhi dello stesso (= riferito a Giasone) uccisi i suoi figli (nati) da Giasone e con i corpi dei figli fuggì da Corinto sul carro alato del Sole.