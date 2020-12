La spedizione degli Argonauti

Raccontano che a quel tempo Pelia si era impossessato del regno della Tessaglia. Infatti aveva negato l'eredità al fratello Esone e l'aveva fatto prigioniero. Giasone, figlio di Esone, era stato portato via dalla madre, affinché non venisse ucciso, e affidato al Centauro Chirone affinché lo allevasse. Quando divenne adulto, Giasone ritornò nella città di Iolco dove lo zio paterno, riconoscendolo e temendo per sé, gli promise il regno. Pensava invece di levare di mezzo il nipote: infatti gli ordinò di navigare alla volta della Colchide e di portare via da lì il vello d'oro. Anche se la missione era ardua e molto difficile, tuttavia Giasone ritenne di poter compiere l'impresa e scelse compagni assai valorosi tra i quali c'erano Ercole , Castore e Polluce, e il vate Orfeo. Argo, figlio di Frisso, per decisione di Minerva costruì una bellissima nave che fu chiamata Argo dal suo nome; Giasone e i suoi compagni, che si imbarcarono sulla nave furono chiamati Argonauti. Dopo che ebbero preparato ogni cosa, gli Argonauti salparono dal porto di Iolco, città della Tessaglia.