LA NASCITA DI ROMOLO E REMO

Proca, re degli Albani, ebbe due figli, Numitore e Amulio. Lasciò il regno a Numitore, che era il maggiore; ma Amulio, dopo che venne cacciato (lett. era stato cacciato) il fratello, regnò, e, per privarlo di discendenza, fece sua figlia Rea Silvia sacerdotessa di Vesta, affinché rimanesse vergine per sempre (lett. si mantenesse in una verginità perpetua): era costume che le Vestali rimanessero vergini. Un giorno Rea Silvia, mentre attingeva acqua in una foresta sacra a Marte, s'imbatté nel dio che la persuase a congiungersi: lei, dopo essere stata amata da Marte, ebbe da Marte Remo e Romolo con un unico parto. Quando lo seppe, Amulio la costrinse in catene, mise i piccini in una tinozza e li gettò nel Tevere, che per caso era esondato; ma, quando il fiume rifluì indietro, li lasciò sulla riva. Allora c'erano vaste aree disabitate in quei luoghi. Una lupa, come si tramanda per tradizione, accorse al pianto, e, affinché i bambini non morissero di fame e di freddo, leccò i neonati, porse le mammelle sulla loro bocca, e assunse il ruolo di madre. Poiché la lupa andava spesso dai gemelli come dai suoi cuccioli, un giorno Faustolo, il pastore reale,Qui la versione finisce!