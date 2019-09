L' ULTIMO RE DI ROMA versione latino

post tarquinium priscum in regno a romanis electus est tarquinius superbus. diu armis certatum est adversus volscos, latii populum, atque longo bello gabii et suessa pometia subacti sunt. multis proeliis, fere semper secundis, tarquinius superbus principatum romae aedificavit. colonias praetera misit in volscorum territoria. patricios dure oppressit sed, incremento commerciorum atque opificiorum, romanum popellum protexit. romam introducti sunt graecorum libri sibyllini, pretiosa instrumenta novi regni. magnificum templum in capitolio aedificavit, sed postea, sextii filii delicto, regnum amsit. sextius, enim, magnam iniuriam fecit lucretiae, iunii bruti feminae. post filii delictum, amici dereliquerunt tarquinium: romani enim fidei defectionem non ignoverunt et superbus dominus cum sua progenie fuga exilioque romanorum iram vitavit. ita res publica romanorum nata est(=nacque)se potete scrivete anche i paradigmiGRAZIE!!