L'imperatore Teodosio (33447)

Theodosius, Honorii filius, originem a Traiano principe trahebat. Fuit Theodosius propagator rei publicae atque defensor eximius. Imperator excellens Hunnos et Gothos diversis proeliis vicit; cum Persis pacem pepigit. Maximum autem tyrannum apud Aquileiam exstinxit. Eugenium quoque tyrannum atque Arbogasten superavit: Eugenius, postquam apud Viennam Valentinianum exstinxerat, regnum invasit, sed mox simul cum vita imperium perdidit. Sic solus (da solo) Theodosius regnavit. Theodosius blaudus pater, concors maritus fuit. In pace apud Mediolanum decessit et rem publicam filis Arcadio et Honorio quietam reliquit. Sed filii corpus eius (il suo corpo) Costantinopolim transportaverunt atque sepeliverunt (Dalla EPITOME DE CAESARIBUS).