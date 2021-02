L'asino e il cande (da Fedro)

Un contadino aveva già comprato un asino, ma si procuro anche un cane . Il cane trascorreva la vita nell'ozio ed era amato dal padrone. L'asino invece trascorreva il tempo nella fatica ma non riceveva mai l'affetto del padrone; perciò lo sciocco asino pensava: «Il padrone e i servi amano un animale sudicio e pigro, allora anche io sarò gradito al padrone, se mi comporterò come il cane e con le moine otterrò l'affetto di tutta la servitù. Infatti io merito premi, non il cane. Sono un animale diligente nei lavori: trasporto carichi nei miei viaggi, tiro l'aratro con i buoi nei campi, giro la macina nel mulino; poi bevo acqua da fresche sorgenti, mi viene dato cibo pulito». Il giorno dopo il padrone si avvicinò; così l'asino agitò la coda, mise le zampe sulle spalle del padrone, gli leccò la faccia, gli macchiò la veste. A causa delle grida del padrone, la servitù si agitò: i servi afferrarono lance e bastoni e gettarono l'animale, sfinito e mezzo morto, nella stalla.1) Piuccheperfetto:- emerat (rapporto di anteriorità rispetto a "comparavit"Futuro anteriore:- gessero- captavero (entrambi rapporto di anteriorità)2) Familia significa "servitù"3) "Officiis" è un complemento di stato in luogo figurato4) Complemento predicativo dell'oggetto5) Ciò che è giusto per uno può essere sbagliato per l'altro, per cui, è meglio fare il proprio lavoro e non copiare quello che fanno gli altri.