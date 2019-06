Interpretazione frase Cicerone

Tratto da Catilinaria II par.3



Ac si quis est talis, quales esse omnes oportebat, qui in hoc ipso, in quo exultat et triumphat oratio mea, me vehementer accuset, quod tam capitalem hostem non comprehenderim potius quam emiserim, non est ista mea culpa, Quirites, sed temporum.



Non comprendo bene l'inciso: in hoc ipso, in quo Secondo i più esperti di voi è da intendersi come complemento di argomento\relazione retto da accuset (se vi è qualcuno che volesse accusarmi di questa stessa cosa di cui la mia orazione va fiera), oppure è da intendersi come complemento di tempo (se vi è qualcuno che, in questo stesso momento in cui la mia orazione si infervora e trionfa, volesse accusarmi )



Grazie