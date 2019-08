Potreste darmi una mano anche su questa versione? Infinitamente grazie.Apollo, Latonae Iovisque filius, inventor et tutor artium erat: medicinae, musicae et carminum; praeterea deus citharistarum vatumque erat. Plerumque in caeli aula stabat et convivii tempore citharā deourum aures delectabat; sed de caelo saepe in terram descendebat, per nemora montesque libenter errabat et cum Nymphis habitabat. Oraculis et sortibus futurum hominibus ostendebat. Multa et clara fuerunt Apollinis oracula in Graeciae urbibus et praecipue oraculum Delphicum. Graecarum urbium incolae multa fana Apollini sacrabant, pretiosa simulacra ex auro et ebore in dei templis collocabant et grati erga derum (erga + acc., "verso"erant quia ("poichè"herbis aegrotos curabant et mortalium ("dei mortali"vires ("da vis"recreabat.