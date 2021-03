IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

A. Completa la seguenti frasi, rendendo col PARTICIPIO PRESENTE e/o FUTURO dei verbi proposti le espressioni evidenziate. (Pti. 10)crivi la risposta cancellando la linea (doppio clic) e mantenendo il formato assegnato (Arial 14, grassetto)Pueros pila ludentes in horto vidiVidi ragazzi che giocavano [ludo, is, lusi, lusum, ere] nel giardino.Cervus, speciem suam in aqua intuens , ramosa cornua laudabat.Il cervo, osservando [intueor, intueris, intuitus sum, intueri] la sua immagine nell’acqua, lodava le corna ramificate.Hostes acriter pugnaverunt, regem necaturi.I nemici combatterono aspramente, con l’intenzione di ferire [vulnero, as, avi, atum, are] il re.Hannibalem in Italiam properantem Romani timebant.I Romani temevano Annibale , che procedeva speditamente [propero, as, avi, atum, are] verso Italia.Conabor suadere amicis cunctantibus.Tenterò di persuadere gli amici che indugiano [cunctor, aris, cunctatus sum, ari]Plinius villam empturus in Etruriam pervenit.Plinio giunse in Etruria per comprare [emo, is, emi, emptum, ere] una fattoria.Dux praemisit equites loca speculaturos.Il comandante mandò avanti i cavalieri per esplorare [speculor, aris, speculatus sum, ari] il territorio Homines saepe amant res perituras.Gli uomini amano spesso cose destinate a perire [pereo, es, perii, peritum, ire].Nautae navigantes sidera caelumque observant procellas timentes.I marinai sul punto di navigare [navigo, as, avi, atum, are] osservano le stelle ed il cielo temendo [timeo, es, timui, temere] le tempeste.B. Completa la seguenti frasi, rendendo col participio PERFETTO dei verbi proposti le espressioni evidenziate. (Pti. 10)Scrivi la risposta cancellando la linea (doppio clic) e mantenendo il formato assegnatoOppidum, a Sidoniis conditum, L. Albinus ferro ignique vastat.Lucio Albino mette a ferro e fuoco la città fondata [condo, is, condidi, conditum, ere] dagli abitanti di Sidone.Caesar, his nuntiis commotus, Romam contendit.Cesare, colpito [commoveo, es, movi, motum, ere] da queste notizie, si diresse a Roma.Consul, nactus idoneam tempestatem, prima luce solvit.Il console, avendo trovato [nanciscor, eris, nactus sum, nancisci] il tempo favorevole, all’alba salpò.Caesar, milites hortatus, proelium commisit.Cesare, dopo aver esortato [hortor, aris, hortatus sum, ari] i soldati , attaccò battaglia.Athenienses Aristidem, in exilium pulsum, domum revocaverunt.Gli Ateniesi richiamarono in patria Aristide, che era stato mandato [pello, is, pepuli, pulsum, ere] in esilio.Iudices damnaverunt reum confessum culpam.I giudici condannarono l’imputato che aveva ammesso [confiteor, eris, confessus sum, eri] la colpa.Vos, multum polliciti, paucum servavistis.Voi, pur avendo promesso [polliceor, eris, pollicitus sum, eri] molto, avete mantenuto poco.Itinera, nivibus obstructa, invia erant.Le strade, essendo state ostruite [obstruo, is, obstruxi, obstructum, ere] dalle nevicate, erano impraticabili.Vi procellae subito ortae, naves in portum regressae sunt.A causa della forza di una tempesta che era scoppiata [orior, iris, ortus sum, iri] all’improvviso, le navi ritornarono in porto.Pisistratus, rerum potitus, Athenas moderate rexit. Pisistrato , impadronitosi [potior, iris, potitus sum, iri] del potere, governò Atene con moderazione.C. Rendi col costrutto dell’ablativo assoluto le subordinate espresse in forma esplicita, prestando attenzione al rapporto di contemporaneità o di anteriorità. (Pti. 5)Postquam Tiberius mortuus est [Mortuo Tiberio], Gaius imperator creatus est.Dopo che tiberio morì, fu eletto imperatore Gaio.Cum amici profecti essent [Profectis amicis], solus mansi.Essendo partiti gli amici, rimasi solo.Cum Caesar dux erat [Caesare duce], Gallia in potestatem populi Romani venit.Sotto il comando di Cesare, la Gallia fu conquistata dai Romani.Etsi auxilia deducta erant [Deductis auxiliis], pugnae exitus non mutavit.Sebbene fossero stati disposti i rinforzi, l’esito della battaglia non cambiò.Quia magna tempesta orta erat [Orta tempestate], omnis classis afflicta est.Poiché si era scatenata una grande tempesta, l’intera flotta fu danneggiata.D. Nelle seguenti frasi, prestando attenzione alla traduzione proposta, scegli (evidenziandola in giallo) la forma corretta dell’infinito tra quelle proposte. (Pti. 5)Apparebat vos in magna difficultate/ FUISSE / FUTUROS ESSE.Era evidente che voi ERAVATE in grande difficoltà.Galli ignorabant Caesarem Romam REGREDI // REGRESSURUM ESSE.I Galli ignoravano che Cesare FOSSE TORNATO a Roma.Exploratores sperabant hostes agros non VASTARE / VASTAVISSE /Gli esploratori speravano che i nemici non AVREBBERO DEVASTATO i campiOmnes sciunt Tigrim et Euphratem per Macedoniam/ LAPSOS ESSE / LAPSUROS ESSE.Tutti sanno che il Tigri e l’eufrate SCORRONO attraverso la Macedonia.Fama est Romam a Romulo CONDI // CONDITUM IRI.Si racconta che Roma FU FONDATA da Romolo.E. Completa le seguenti frasi formando il comparativo o il superlativo degli aggettivi proposti, concordandolo opportunamente. (Pti. 5)Poëta Homerus clarior erat quam Vergilius.Il poeta Omero era più famoso [clarus, a, um] di Virgilio Constat Paulum seniorem Marco fuisse.Si sa che Paolo era più vecchio [senex] di Marco.Dicunt Croesum ditissimum omnium regum fuisse.Dicono che Creso fu il più ricco [dives] di tutti i re.Caesar portus magis idonei ad naves longas quaerebat.Cesare cercava i porti più adatti [idoneus, a, um] alle navi da guerra.Ne cupiveris maiora.Non desiderare cose troppo grandi [magnus, a, um].F. Completa le frasi inserendo la traduzione dell’espressione italiana sottolineata. (Pti. 5)Libentius poemata quam libros de philosophia lego.Leggo più volentieri [libenter] le poesie che i libri di filosofia Domum quam celerius redibimus.Torneremo a casa il più velocemente [celeriter] possibile.Marcus linguam Latinam facilius quam Graecam didicit.Marco ha imparato il latino più facilmente [facile] del greco.Nolite timere: dicite liberius.Non temete: parlate più liberamente [libere].Tibi brevissime respondebo.Ti risponderò brevissimamente [breviter].