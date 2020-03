I complementi... cribbio che acribia

In queste due frasi non capisco la funzione di alcune parole, potreste aiutarmi?1) Ci sono persone a cui i difetti fanno bene, altre che, con le buone qualità fanno una brutta figura.Cosa sono, dal punto di vista dell' analisi logica "Ci" ed "altre"?2) Non tutti gli uomini hanno degli stessi argomenti le stesse opinioniCosa sono, dal punto di vista dell' analisi logica "tutti" e "stessi" e "stesse"?