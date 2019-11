I cartaginesi arrivano in Italia

Aiutatemi a tradurre!!!

Omnibus discipulis notum est difficile iter Hannibalis, Carthaginiensium imperatoris, per Alpium

iuga. Magna nivis copia in montibus erat, ideoque milites novas difficultates reformidabant et

longum iter suscipere recusabant. Tum Hannibal pulchritudinem Italicorum agrorum suis militibus

ostendit, magnas divitias promisit et animos hominum confirmavit; tum signum profectionis dedit.

Propter frigus et asperitatem semitarum longum ac terribile iter fuit, sed tandem homines et

elephanti omne itineris periculum superaverunt atque incolumes Italiae regiones peragraverunt.