Ho bisogno di questa traduzione per favore!

Multi socii cum Romulo et Remo in unum locum convenerunt et in Latio novum oppidum, quod appellaverunt Romam, condiderunt. Sed cito Remus a Romulo necatus est, quia magna discordia inter geminos exarsĕrat. Sic Romulus solus regnum per multos annos obtinuit. Sed incolae novi oppidi, quos Romulus in regnum arcessivĕrat, familias instituĕre non poterant, quia feminas non habebant. Quare ad ludorum spectaculum Sabinos, qui proxima loca incolebant, invitaverunt. Dum ludi in rustico theatro a viris intento animo spectantur, Romani puellas, quas Sabini secum (con sé) ad spectaculum duxĕrant, subito rapuerunt et in oppidum suum traxerunt. Sabini propter iniuriam, quam accepĕrant, bellum contra Romanos moverunt, quod tamen cito intermissum est (fu interrotta), quia Romani puellas, quas rapuĕrant, in matrimonium duxerunt