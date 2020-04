Ho bisogno di aiuto per questa vers.

Raga per favore ho troppo bisogno della traduzione di questa versione entro le 7 di stasera plsIl ciclo troiano - L'ira di Achille Antiqui Homero, poetae caeco, Iliadem, celebre poema, tribuebant. Ilias non de omni historia belli Troiani, sed de Achillis ira narrat. Sic Ilias incipit. Troia a militibus Graecis iam diu obsidebatur, sed fortia moenia et nobiles strenuique viri urbem acriter defendebant. Bellum igitur erat acre et difficile. Decimo anno -sic in primo poematis libro legimus - terribili pestilentia milites Graeci consumebantur. Tum duces vatem consulunt: «Pestilentia - gravibus verbis vates respondet - Apollinis poena tristis est quia Agamemnon Chryseidem, filiam Apollinis dei sacerdotis, apud se captivam tenet. Filiam igitur ad patrem mittite!». Tum gravis lis inter Agamemnonem et omnes duces exardet. Denique Agamemnon dux Chryseidem invitus reddit sed pro Chryseide Briseidam, Achillis captivam, postulat. Achilles ei oboedit sed ob intolerabilem contumeliam pugnare recusat.