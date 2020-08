HO BISOGNO DELLA TRADUZIONE DI QUESTA VERSIONE, GRAZIEù

Graecorum classis apud Aulidem ventis adversis detinebatur. Tum Calchas vates interrogates: “Naves”, inquit, “retinentur ob Agamemnonis nefas, qui cervam Dianae sacram necavit. Naves nullo modo solvebuntur, nisi sacrificio Iphigeniae, regis filiae, ira deae permulsa erit”. Agamemnonprimo negavit tam taetrum facinus se posse (= infinito presente del verbo “potere”) facere, sed tamen, multorum precibus commotus, voluntati comitum indulsit. Itaque virgo, nuptiarum specie in castra advocata est et aris admota est. Postquam autem Iphigenia verum consilium intellexit,misericordiam patris movere studebat, qui summo dolore torquebatur. Postea vero, calamitatis Graecorum conscia, se morti devovit. Sed sacerdotes, qui iam in virginem cultros intendebant, ab Diana retenti sunt. Dea enim, misericordia mota, cervam misit, quae pro virgine immolata est.