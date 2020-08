HO BISOGNO DELLA TRADUZIONE DI QUESTA VERSIONE, GRAZIE MILLE

Athenis olim quidam (= un tale) vivebat, qui in subitam dementiam incidit, credebatque se regem esse. Multi cives, pueri praesertim, virum iocose salutabant, regem appellantes; et misellus salutatione superbus et laetus erat. Tamen familiares ad medicum eum adduxerunt et medicus virum dementem ad sanitatem perduxit. Postquam sanus domum remeavit, omnes eum vitabant;

nemo enim cupiebat se putari amicum hominis qui demens fuerat. Ille igitur assidue solus vivebat, miseramque vitam agebat. Post aliquot dies medicus mercedem petiit curarum. Et ille respondit: “Ego duplicem mercedem tibi dabo, si ad priorem statum redegeris”.