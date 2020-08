HO BISOGNO DELLA TRADUZIONE DI QUESTA VERSIONE, GRAZIE

L. Cornelius Sulla, facundus orator et rei militaris peritus, postquam cruento bello civili inimicos profligavit, crudelis dictator exstitit: nam rem publicam proscriptionibus funestavit et eam (= essa, acc. femm. sing. riferito a rem publicam) fere ad extremam perniciem perduxit. Nam odio contra adversarios et pecuniae cupiditate multa et mala facinora per leges iniquas commisit, multos patres conscriptos re familiari spoliavit, innumeros inimicos crudeli nece interfecit. Contra tanta mala nulla spes remedii erat. In tanta enim omnium rerum eversione amicorum quoque fides

dubia apparebat, quia spe lucri propinqui propinquos accusabant, improbi coniurationis contra dictatorem conscios cives insontes indicabant et alienis divitiis suam rem familiarem augebant. Longa scelerum series fuit et Tiberis undae multa cadavera traxerunt.