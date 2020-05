ho 30 minuti per consegnare vi prego

Cyrus, Persarum rex, subacta Asia et universo Oriente in potestatem redacto, Scythisbellum indixit. Tamyris, regina Scytharum, adventu hostium minime territa, cumprohibere posset, transitum Araxis fluminis hostibus permisit, putans faciliorem pugnamintra regni terminos hostibus esse autem obiectu fluminis fugam difficiliorem esse.Itaque Cyrus, traiectis copiis, cum in Scythiam processisset, castra posuit.Postero die, simulato metu, castra movit. Cum res nuntiata reginae esset,adulescentulum filium cum tertia parte copiarum misit ut hostem peteret.Cum ad castra Cyri venit, vinum et otium concessit.