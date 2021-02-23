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  • HELPPPPPPP.URGENTE, MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DALL’ITALIANO AL LATINO??. GRAZIEEEE

Adrenalina
Adrenalina - Ominide - 11 Punti
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HELPPPPPPP.URGENTE, MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DALL&amp;rsquo;ITALIANO AL LATINO??. GRAZIEEEE.
SI VIS AMARI, AMARE DEBES.
CUR ROMAM RELINQUERE VOLEBATIS?
QUO NOS DUCERE VULTIS?
NOS AUDIRE QUAM DICERE MALUMUS.
AMICI MEI MECUM VENIRE NOLUNT.
ROMANI PER GALLIAM IN BRITANNIAM PERVENIRE VOLEBANT.
TIBERIUS CAPREIS QUAM ROMAE VIVERE MALEBAT.
VERA AMICITIA EST EADEM VELLE.
CAMILLUS ROMAM A GALLIS LIBERARE VOLEBAT.
VOS MAGISTRI CONSILIA ACCIPERE NON VULTIS, SED AMICORUM VERBA AUDIRE MAVULTIS.GRAZIEEEEEEE
7 secondi fa
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