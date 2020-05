HELP VERSIONE LATINO VIRGINIA

Buongiorno ragazzi, c’è qualcuno che mi aiuta con questa versione?

Virginius vir Romanus fuit, qui pulchram filiam habebat, nomine Virginia, quam valde amabat. Ipse quoque a filia sua amabatur. Olim, dum per vias ambulant, vir malus et dives, nomine Claudius, qui magnam pecuniam multosque servos habebat, eos vidit. Claudius, quamquam dives erat, tamen Virginio invidebat, quod eum laetum esse atque pulchram filiam habere videbat. Qua de causa consilium eam rapiendi excogitavit. Vocavit igitur servum et “Videsne” inquit, “Virginiam illam pulchram virginem? Curre, atque puellam raptam ad me statim duc!”. Servus imperata domini statim fecit; puella rapta clamabat et servum orabat, qui tamen eius vocem audire non videbatur. Quamquam multi in via ambulabant, nemo ad iuvandum cucurit: nam omnes Claudium timebant, cuius saevissimum servum bene noverant: neque quisquam paratus erat ad moriendum pro Virginia. Patri vero filiam raptam esse nuntiaverunt; qui statim ad Claudium accedens clamavit: “O Claudi, quid est hoc? Quomodo filiam meam rapere ausus es? Nullum enim malum tibi