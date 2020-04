HELP URGENTE: TRADUZIONE FRASI LATINO

1) Cum lassus sim, domi maneo; spero autem Marcum ad me venturum esse.- Poiché sono stanco, resto a casa; d'altra parte spero che Marco verrà da me.2) Olim gentes Belgae sub potestate Romanorum fuerent.- Un tempo le popolazioni della Belgia furono sotto il dominio dei Romani 3) Romam veniam, salutatum consules.- Andrò a Roma per salutare i consoli.4) Cum Caesar ab hostibus passum XII milia abesset, ab his ad eum legati venerunt, ut pacem peterent. (CES.)- Essendo Cesare distante dai nemici dodici miglia (o dodici mila passi), da questi (= riferito ai nemici) giunsero a lui (= a Cesare) ambasciatori per chiedere la pace.