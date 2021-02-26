Invia Appunti
oppure
Password dimenticata?

Non sei registrato? Registrati ora.

  1. Forum
  • Latino

  • HELP.URGENTE.MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DALL’ITALIANO AL LATINO.GRAZIE

Adrenalina
Adrenalina - Ominide - 14 Punti
Cita Salva
Helpppp.urgente. MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DALL&amp;rsquo;ITALIANO AL LATINO.GRAZIEEE.
PUELLAE ET PUERI DIIS ET DEABUS ROMANORUM AGNOS ET COLUMBAS MACTANT.
MARCE TULLI, FAMA LIBRORUM TUORUM MAGNA EST.
VIRI LIBENTER LOCA PUERITIAE VISITANT.
AGRICOLA DURAM HUMAM ARATRO ARAT ET MULTA POMA ELIGIT.
TUA DONA,DEUS,MAGNUM GAUDIUM BONIS AGRICOLIS PARANT.
VITIA SUNT MULTORUM VIRORUM RUINAE CAUSA.
ROMAE VULGUS PROFANUM IGNORABAT SAPIENTIAE GAUDIA ET VITAE COMMODA AMABAT.
FILIAE FAMILIAS PUDICITIAM ET PARSIMONIAM AMANT.
ROMANI POENOS EURUMQUE PERFIDAM TIMEBANT.
SOLA INTER POPULOS CONCORDIA BELLUM EIUSQUE PERICULA AB OPPIDO ET A REPUBLICA ARCERE POTEST
5 secondi fa
Rispondi
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa
In evidenza
Classifica Mensile
Vincitori di gennaio
Vincitori di gennaio
ShattereDreams 1039 Pt Reichstadt1946 1132 Pt danyper 888 Pt

Come partecipare? | Classifica Community

Community Live

Partecipa alla Community e scala la classifica

Vai al Forum | Invia appunti | Vai alla classifica

paoletz00

paoletz00 Genius 494 Punti

Comm. Leader
paoletz00

paoletz00 Genius 490 Punti

Leader appunti
Susanna Galli

Susanna Galli Blogger 2254 Punti

VIP
melody_gio

melody_gio Tutor 57656 Punti

Admin Corner
I nostri aiutanti e salvatori 10 giorni