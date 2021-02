HELP.URGENTE. MI POTETE TRADURRE QUESTE FRASI DAL LATINO ALL ITALIANO.GRAZIEEE

Help. Romani antiqui industrii agricolae et nautae periti stellarum et pelagi erant. Romanis multa Europae loca nota erant et orae multarum insularum. Armis pugnabant multa bella et, grati victoriis, simulacra deum et dearum praedis ornabant. Immolabantur quoque (anche) tauri, capri et agni diis coeli et inferorum. Gloria antiquorum Romanorum magna est et erit; historia eorum (delle loro) bellorum et pugnarum narratur discipulis. Fili mi (mio), industria, diligentia, audacia antiquorum Romanorum exempla Italiae incolis sunt, qui (i quali) patriam amant.