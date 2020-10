help, potete tradurre queste 9 frasi?

1. Ad Minervae aram hostiae ab ancillis movebuntur

2. Athenarum incolae Heram vocabunt ac deae benevolentiam rosarum coronis implorabunt

3. Cum audacia pe ritiāque nautae scaphis navigabunt neque procellas timebunt

4. Apud Syracusas Athe narum copiae contra Persas pugnabunt: Athenarum victoria evenient et Persarum copiae delebuntur

5. Cras in plantarum umbrā puellae stabunt atque magistrae doc trinam discent

6. Piratarum insidiae a vigiliis timebuntur, sed cum audacia pellentur

7. Agricolis terră tradetur nec solum agricolae terram cum diligentiā arabunt, sed etiam olearum copiam parabunt

8. Hodie Lavinia pupă pilāque cum laetitia ludit, sed cras in scholā stabit

9. Calpurniă amicitiam Liviae praebet et semper Liviă amicitiam reddet