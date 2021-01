Agamemnon Briseidam (Briseide), Brisae(Brise) sacerdotis filiam, ab Achille abduxit. Achilles iratus in proelium non veniebat, sed citharā in tabernaculo se (“si&rdquoexercebat. Postquam (“Dopo che&rdquoArgivi ab Hectore fugati erant, Achilles arma sua Patroclo tradidit et Patroclus fugavit Troianos . Cum1 Patroclus ab Hectore interfectus est, arma quae (“che”, nom. n. plur.) Achillis fuĕrant, ei (“a lui”, “gli&rdquodetracta sunt.per favore qualcuno risponda in frettaaaaaaaaaaaaaper favore qualcuno risponda in frettaaaaaaaaaaaaa